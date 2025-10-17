На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути

Пять поездов «Таврия», следующих в Крым и Севастополь, задерживаются в пути
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пять пассажирских поездов «Таврия», которые следуют до Севастополя и Симферополя задерживаются. Об этом сообщил железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.

Как отмечается в сообщении, поезд №007 Санкт-ПетербургСевастополь, который отправлялся в 15.10, предположительно опоздает на 4,5 часа; поезд №092 Москва — Севастополь, с отправлением в 15.10, опоздает на 2,5 часа; поезд №316 Адлер — Симферополь, с отправлением 16.10, прибудет в конечный пункт с задержкой на 2 часа; поезд №195 Москва — Симферополь, отправившийся в 15.10, опоздает на 1 час, а поезд №162 Пермь — Симферополь, с отправлением в 14.10, задержится в пути на 1,5 часа.

Перевозчик также просит обратить внимание, что время задержки в пути может измениться.

Чтобы получить актуальную информацию о задержках поездов и времени прибытия, в компании просят пассажиров и встречающих обращаться на горячую линию.

Ранее на Крымском полуострове произошли задержки поездов после ЧП в Феодосии.

