В Щелково прошли обыски у приезжих, избивших футболиста до смерти

Обыски прошли у фигурантов дела о драке в Щелково, в которой погиб футболист

Обыски прошли у приезжих, которые до смерти избили 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелково. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски», — рассказал собеседник агентства.

О драке с участием футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича стало известно в конце августа. Молодой человек оказался вовлечен в конфликт в одном из местных ночных клубов. На Ерошевича напали несколько человек, один из которых нанес ему удар в затылок, после чего он упал, но его продолжили избивать. По итогу футболиста госпитализировали с переломом черепа, переломом гортани и гематомой головного мозга. Он перенес несколько операций и впал в кому. Спасти его не удалось.

СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Правоохранители задержали четверых участников нападения.

Ранее более 80 нелегалов выявлено в московском хостеле при рейде после гибели футболиста.