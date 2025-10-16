На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пытался отогнать собак мачете, но они все равно растерзали своего хозяина

В США два питбуля растерзали своего хозяина
true
true
true
close
ABC13 Houston

Жителя США растерзали его собственные питомцы, пишет Mirror.

В воскресенье, 12 октября, 45-летний Хосе Падрон Кастильо из штата Техас стал жертвой нападения двух принадлежащих ему питбулей. Все началось, когда мужчина пытался остановить собак, погнавшихся за проезжавшим мимо гольф-каром. После чего животные проявили агрессию к своему хозяину.

Один из соседей Кастильо услышал его крики о помощи и вмешался, пытаясь отпугнуть собак сначала мачете, а затем разделочным ножом. Мужчина наносил удары прямо по туловищу одного из псов, но животные продолжали грызть владельца за руку.

В итоге на место прибыли полицейские, которым пришлось использовать табельное оружие, чтобы помочь пострадавшему. Его доставили в больницу и пытались реанимировать, но безуспешно.

Обе собаки были усыплены службой отлова животных, уточнили в офисе шерифа. Местный житель, пытавшийся спасти Кастильо, заявил, что его сосед хорошо заботился о питбулях.

«Их всегда кормили, кормили хорошо, и я не понимаю, почему такое могло произойти», — признался он.

Ранее два алабая набросились на детей в российском селе и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами