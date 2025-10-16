Мужчина пытался отогнать собак мачете, но они все равно растерзали своего хозяина

В США два питбуля растерзали своего хозяина

Жителя США растерзали его собственные питомцы, пишет Mirror.

В воскресенье, 12 октября, 45-летний Хосе Падрон Кастильо из штата Техас стал жертвой нападения двух принадлежащих ему питбулей. Все началось, когда мужчина пытался остановить собак, погнавшихся за проезжавшим мимо гольф-каром. После чего животные проявили агрессию к своему хозяину.

Один из соседей Кастильо услышал его крики о помощи и вмешался, пытаясь отпугнуть собак сначала мачете, а затем разделочным ножом. Мужчина наносил удары прямо по туловищу одного из псов, но животные продолжали грызть владельца за руку.

В итоге на место прибыли полицейские, которым пришлось использовать табельное оружие, чтобы помочь пострадавшему. Его доставили в больницу и пытались реанимировать, но безуспешно.

Обе собаки были усыплены службой отлова животных, уточнили в офисе шерифа. Местный житель, пытавшийся спасти Кастильо, заявил, что его сосед хорошо заботился о питбулях.

«Их всегда кормили, кормили хорошо, и я не понимаю, почему такое могло произойти», — признался он.

