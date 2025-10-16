Пенсионерку, которая ушла на кладбище и не вернулась, нашли спустя четыре дня

Пожилая женщина ушла на кладбище и четыре дня бродила по лесу под Челябинском

В Челябинской области нашли пенсионерку, которая отправилась на поселковое кладбище и пропала. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба и региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Речь идет о 76-летней Магуфье Сысоевой, которая 12 октября вызвала такси, чтобы посетить кладбище в поселке Аракуль Кыштымского округа. Женщина вышла из машины, пообещав водителю вскоре вернуться, но исчезла.

Сначала таксист пытался найти пассажирку самостоятельно, но в итоге сообщил о ее пропаже. После этого к поискам присоединились 150 человек, включая волонтеров, местных жителей, спасателей, а также кинологический расчет.

15 октября добровольцы нашли истощенную женщину в 10 км от поселка. Как сообщается, в дни поисков температура в регионе днем держалась на уровне 8-10 °C, а ночью опускалась до -2.

