Россиянке раздробило кости в фитнес-клубе

В Перми женщина перенесла три операции после травмы в фитнес-клубе. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел во время тренировки в фитнес-клубе — на ногу женщины рухнул 50-килограммовый груз. В результате падения тяжелого предмета у пострадавшей оказались раздроблены кости. После этого пострадавшая не могла ходить в течение двух месяцев и перенесла три операции.

После случившегося пострадавшая клиентка подала иск в суд.

До этого в Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой. В больницу пострадавшая попала с раздробленными костями, сухожилиями, сосудами, нервами. Кисть при этом «держалась на нескольких связках». Сначала специалисты разрезали мясорубку, затем извлекли конечность.

Ранее мальчик перемолол себе руку в мясорубке, пока родители занимались консервацией.