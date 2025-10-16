На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянке раздробило кости в фитнес-клубе

Ura.ru: в Перми женщине раздробило кости в фитнес-клубе
true
true
true
close
Shutterstock/Artem Furman

В Перми женщина перенесла три операции после травмы в фитнес-клубе. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел во время тренировки в фитнес-клубе — на ногу женщины рухнул 50-килограммовый груз. В результате падения тяжелого предмета у пострадавшей оказались раздроблены кости. После этого пострадавшая не могла ходить в течение двух месяцев и перенесла три операции.

После случившегося пострадавшая клиентка подала иск в суд.

До этого в Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой. В больницу пострадавшая попала с раздробленными костями, сухожилиями, сосудами, нервами. Кисть при этом «держалась на нескольких связках». Сначала специалисты разрезали мясорубку, затем извлекли конечность.

Ранее мальчик перемолол себе руку в мясорубке, пока родители занимались консервацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами