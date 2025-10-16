В Москве открылась конференция литературных критиков «Большой стиль»

В национальном центре «Россия»16 октября состоялось открытие Всероссийской конференции литературных критиков и литературоведов «Большой стиль», сообщили организаторы мероприятия.

Помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский рассказал, что конференция объединила 150 участников из 33 регионов страны. Среди них — писатели, литературоведы, критики, преподаватели и ученые.

«Не так давно состоялся внеочередной съезд Союза писателей России, на котором был взят курс на объединение разных союзов и консолидацию лучшей части нашего писательского сообщества на базе СПР. При этом, говоря о писателях, мы имеем в виду всех, кто работает со словом. Это и литературные критики, и преподаватели факультетов литературных институтов, и сценаристы, и драматурги. Сейчас эта задача решается, процесс непростой», — пояснил он.

Замминистра культуры России Сергей Першин подчеркнул, что основой для новых произведений могут стать истории современных писателей и поэтов, которые переживают события вместе со страной.

«Министерство культуры сегодня активно выстраивает взаимодействие с сообществом творцов. Речь идет про опорные творческие союзы. Одним из передовых союзов здесь является Союз писателей России — живое, очень активное объединение», — отметил он.

Першин также сообщил об инициативах Минкультуры. В этом году ведомство учредило медаль имени Александра Твардовского, которая будет вручаться авторам, работающим в зоне военных действий. Кроме того, создана специальная рабочая группа для координации действий творческих союзов.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил экспертам обсудить, как сделать детскую литературу интересной для подрастающего поколения.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что литература играет ключевую роль в формировании личности. По его словам, Союз писателей России вносит важный вклад в развитие отечественной литературы.

В рамках конференции прошла панельная дискуссия «Главные темы России: 2025», посвященная одноименному каталогу, выпущенному Минкультуры РФ. Ее участники обсудили возможных лауреатов национальной литературной премии «Слово».