На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша едва не спалил дом, пытаясь избавиться от жука при помощи дезодоранта

В Германии молодой человек устроил пожар в доме, пытаясь избавиться от жука
true
true
true
close
Oskar Eyb/Global Look Press

В Германии мужчина избавился от жука, но едва не спалил дом, сообщает Der Spiegel.

По данным полиции, инцидент произошел в среду, 15 октября, в городе Неккаргемюнд, когда 20-летний местный житель заметил жука на деревянном комоде. Молодой человек решил избавиться от насекомого с помощью огня. Для этого он распылил дезодорант-спрей и поднес к струе зажигалку.

Неосторожные действия привели к возгоранию комода, однако юноша не сразу это понял. Он почувствовал сильный запах дыма, находясь в душе, и попытался потушить огонь водой из лейки.

Его попытка не увенчалась успехом, и в итоге пламя пришлось ликвидировать пожарным. В результате ЧП никто не пострадал, однако, по оценкам специалистов, ущерб составил несколько сотен евро.

Ранее на видео попал момент, как оставшаяся одна дома собака устроила пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами