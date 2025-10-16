Юноша едва не спалил дом, пытаясь избавиться от жука при помощи дезодоранта

В Германии молодой человек устроил пожар в доме, пытаясь избавиться от жука

В Германии мужчина избавился от жука, но едва не спалил дом, сообщает Der Spiegel.

По данным полиции, инцидент произошел в среду, 15 октября, в городе Неккаргемюнд, когда 20-летний местный житель заметил жука на деревянном комоде. Молодой человек решил избавиться от насекомого с помощью огня. Для этого он распылил дезодорант-спрей и поднес к струе зажигалку.

Неосторожные действия привели к возгоранию комода, однако юноша не сразу это понял. Он почувствовал сильный запах дыма, находясь в душе, и попытался потушить огонь водой из лейки.

Его попытка не увенчалась успехом, и в итоге пламя пришлось ликвидировать пожарным. В результате ЧП никто не пострадал, однако, по оценкам специалистов, ущерб составил несколько сотен евро.

