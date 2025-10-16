Суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца «Промсвязьбанка»

Тверской районный суд Москвы вынес постановление об аресте экс-совладельца «Промсвязьбанка» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Алексея Ананьева заочно заключили под стражу на два месяца. Как отмечается в сообщении, срок исчисляется с момента передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции, депортации на территорию Российской Федерации, а также с момента фактического задержания на территории России.

О новом уголовном деле Ананьева стало известно 13 октября. По данным следствия, экс-глава «Промсвязьбанка» подозревается в многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур. С учетом прошлых обвинений о финансовых махинациях и выводе денег, общий ущерб оценивается в 282 млрд рублей.

Алексей Ананьев и его брат Дмитрий были заочно арестованы еще в 2020 году. Тогда они проходили по 15 эпизодам вывода денег из кредитной организации. Следствие считает, что они в течение трех лет выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Чтобы скрыть вывод денег, фигуранты уничтожали досье клиентов-заемщиков.

У братьев Ананьевых арестовали всю недвижимость, бизнес-джет и другие активы. Сейчас они проживают за границей.

Ранее сообщалось, что особняк бывшего совладельца «Промсвязьбанка» в центре Москвы продадут на торгах.