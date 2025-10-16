На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца «Промсвязьбанка»

Суд арестовал экс-совладельца «Промсвязьбанка» Ананьева по делу о мошенничестве
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Тверской районный суд Москвы вынес постановление об аресте экс-совладельца «Промсвязьбанка» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Алексея Ананьева заочно заключили под стражу на два месяца. Как отмечается в сообщении, срок исчисляется с момента передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции, депортации на территорию Российской Федерации, а также с момента фактического задержания на территории России.

О новом уголовном деле Ананьева стало известно 13 октября. По данным следствия, экс-глава «Промсвязьбанка» подозревается в многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур. С учетом прошлых обвинений о финансовых махинациях и выводе денег, общий ущерб оценивается в 282 млрд рублей.

Алексей Ананьев и его брат Дмитрий были заочно арестованы еще в 2020 году. Тогда они проходили по 15 эпизодам вывода денег из кредитной организации. Следствие считает, что они в течение трех лет выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Чтобы скрыть вывод денег, фигуранты уничтожали досье клиентов-заемщиков.

У братьев Ананьевых арестовали всю недвижимость, бизнес-джет и другие активы. Сейчас они проживают за границей.

Ранее сообщалось, что особняк бывшего совладельца «Промсвязьбанка» в центре Москвы продадут на торгах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами