На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

76-летний турист пошел в горы, заблудился и восемь дней выживал на одной воде

В Шотландии турист отклонился от маршрута из-за непогоды и провел 8 дней в горах
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пенсионер заблудился во время одиночного похода в отдаленных горах Шотландии и восемь дней ничего не ел. Об этом сообщило издание People.

Утром 16 сентября 76-летний Иэн Карри вышел из деревни Гленфиннан и отправился к тропе Кейп-Рат в отдаленной части Шотландского нагорья. Мужчина, которого описывают как увлеченного и опытного любителя пеших прогулок, планировал преодолеть около 48 км за два дня и завершить поход в Нойдарте, но все пошло не по плану.

«Это был один длинный и мрачный кошмар», — говорит он.

Пенсионеру пришлось идти по колено в воде, когда из-за непогоды река вышла из берегов. Он быстро промок, сошел с маршрута и вынужденно разбил лагерь.

«Я не спал и ничего не ел восемь дней, потому что все, что я взял с собой, промокло из-за дождя», — утверждает мужчина.

Позднее он продолжил путь, но двигался очень медленно.

«Я почти сдался, когда оказался на вершине холма, потому что ничего не работало. У меня был телефон, который не ловил сигнал, а резервное зарядное устройство не работало, потому что оно было полно воды», — вспоминает турист.

В пятницу, 24 сентября, Карри, который в итоге повернул назад и попытался идти тем же путём, был найден владельцем местного поместья Глен-Дессари.

Ранее россиянин заблудился в горах Турции и спасся, позвонив своему сотовому оператору.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами