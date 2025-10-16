Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II будет выставлен на аукцион спустя 78 лет

The Sun: в Англии на аукцион выставили кусок торта со свадьбы Елизаветы II

Кусочек свадебного торта королевы Елизаветы II и принца Филиппа, испеченного в 1947 году, будет продан на аукционе, пишет The Sun.

Кусок фруктового торта с добавлением алкоголя когда-то принадлежал Сирилу Дикману, преданному слуге королевской семьи, проработавшему при дворе более 50 лет. Маленький кусочек был одним из 2000 фрагментов свадебного торта, подававшихся на торжественном приеме в Букингемском дворце после свадьбы принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского 20 ноября 1947 года.

«Это действительно часть истории. Мы уже продавали кусочки свадебных тортов с других королевских церемоний, но ни один не был связан с таким долгим и прочным браком», — рассказал аукционист Чарльз Хэнсон.

Хэнсон отметил, что, несмотря на возраст, десерт выглядит неплохо.

«Он довольно хорошо сохранился. На первый взгляд – просто коробка с крошками, но на деле – это кусочек британской истории», --добавил эксперт.

