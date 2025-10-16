Мобильное приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам нежилой недвижимости — машино-мест, кладовых и других помещений, которые находятся в многоквартирных домах. Об этом сообщает Минстрой России со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Константина Михайлика.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников (ОСС). Теперь проводить ОСС стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время», — пояснил Михайлик.

Собственники нежилой недвижимости получат доступ ко всем функциям «Госуслуг». Они смогут передавать показания, оплачивать счета и др. Кроме того, станет возможным делегировать решение вопросов ЖКХ близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором функций.

15 октября сообщалось, что на портале «Госуслуг» запустили сервис, в котором можно получить налоговый вычет при покупке жилья, оплате обучения и в других ситуациях, но не более 15% от суммы расхода.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность подключения доверенного контакта.