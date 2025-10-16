На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам нежилой недвижимости

Приложение «Госуслуги Дом» стало доступно владельцам нежилых помещений
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам нежилой недвижимости — машино-мест, кладовых и других помещений, которые находятся в многоквартирных домах. Об этом сообщает Минстрой России со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Константина Михайлика.

«Приложение «Госуслуги Дом» является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников (ОСС). Теперь проводить ОСС стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время», — пояснил Михайлик.

Собственники нежилой недвижимости получат доступ ко всем функциям «Госуслуг». Они смогут передавать показания, оплачивать счета и др. Кроме того, станет возможным делегировать решение вопросов ЖКХ близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором функций.

15 октября сообщалось, что на портале «Госуслуг» запустили сервис, в котором можно получить налоговый вычет при покупке жилья, оплате обучения и в других ситуациях, но не более 15% от суммы расхода.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность подключения доверенного контакта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами