Участника чеченской банды осудили на 16 лет

ТАСС: участника ОПГ из Чечни Эльсанова осудили на 16 лет за атаку на полицейских

Южный окружной военный суд приговорил участника банды Усмана Эльсанова к 16 годам колонии строгого режима за вооруженное нападение на полицейских в 2004 году в селе Автуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным суда, Эльсанов вступил в банду Абдулвадудова для борьбы с федеральными структурами власти.

«12 июля 2004 г. примерно в 22:00 Эльсанов совместно с другими участниками банды, имея при себе автомат, прибыл на установленное место, где занял огневую позицию, намереваясь открыть огонь по сотрудникам полиции и военнослужащим при их появлении», — заключил суд.

Другие участники банды в это время обстреляли из автоматов здания в селе Автуры и подожгли одно из строений, а также несколько автомобилей. Эльсанову удалось почти 20 лет скрываться от правоохранителей. В 2023 году он зарезал знакомого в белорусском Гомеле.

До этого участника нападения на военных в 1999 году Кайтарби Насырова посадили на 13 лет. По данным ФСБ, он был членом банды под руководством Басаева и Хаттаба, которая 25 лет ранила не менее 34 человек, а также расправилась с 33 потерпевшими. В 2023 году Насырова задержало Ставропольское УФСБ.

Ранее Кадыров назвал Чечню первым регионом в мире, окончательно победившим терроризм.