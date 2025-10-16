На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мосгаз» представил вице-премьеру Новаку интернет-музей о газовом хозяйстве

«Мосгаз» создал интернет-музей к 160-летнему юбилею столичного газового хозяйства
В 2026 году газовое хозяйство Москвы отмечает юбилей: 160 лет со дня основания. В честь памятной даты «Мосгаз» подготовил масштабный интернет-проект, посвященный истории газовой отрасли столицы — виртуальный музей газового хозяйства Москвы, он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в городе, рассказала пресс-служба предприятия.

Отмечается, что проект был представлен вице-премьеру России Александру Новаку и заммэра Москвы Петру Бирюкову на выставке оборудования и технологий для ТЭК в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя 2025».

Проект продемонстрировали на интерактивной панели, также были показаны два экспоната: исторический аппарат для сварки полиэтиленовых газопроводов и газовый факел 1967 года, сконструированный столичными газовиками, которым Л.И. Брежнев зажег Вечный огонь у Кремлевской стены.

Кроме того, на выставке «Мосгаз» представил продукцию собственного производства. Предприятие рассказало, что что на стенде выставлены новейшие образцы оборудования для газораспределительных систем, в том числе линейка дископоворотных затворов собственной разработки инженеров управления «Моспромгаз» и шкафной газорегуляторный пункт.

Отмечается, что с 2017 года на базе «Мосгаза» организован полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Более 95 % производственных компонентов газового хозяйства столицы изготавливается в России, в том числе — на собственных мощностях компании.

В частности, на площадке управления «Моспромгаз» выпускаются котельные, тепловые пункты и уникальные мобильные котельные мощностью 2 МВт, позволяющие оперативно обеспечить теплом строящиеся объекты, а также жилые, общественные и промышленные здания в случае нештатной ситуации на тепловых сетях.

