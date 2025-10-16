Российскому рыбаку оторвало кисть руки взрывом, и он попал в колонию

В Самарской области дали срок рыбаку, которому взрывом оторвало кисть руки. Об этом сообщает со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает «ВолгаНьюс».

Инцидент произошел, когда мужчина из села в Красноармейском районе, хранивший в гараже взрывчатое вещество, попытался изготовить самодельное взрывное устройство для использования на рыбалке. Однако в какой-то момент произошла детонация, в результате которой он получил тяжелую травму — ему оторвало кисть руки. После этого полицейские провели обыск и обнаружили у пострадавшего 250 граммов бездымного пороха.

В результате мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Суд признал его виновным, и рыбаку назначили наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

