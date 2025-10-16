На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве грумер травмировала собаку тупым инструментом в салоне

Baza: в Москве мастер травмировала собаку в груминг-салоне
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Жительница Москвы обвинила салон для животных в нанесении травм ее питомцу. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала хозяйка пострадавшей собаки, она обратилась в груминг-салон в Котельниках. Передав питомца мастеру, женщина осталась ждать его в заведении.

В какой-то момент владелица услышала крик грумера, но администратор успокоила посетительницу, заявив, что мастер нервничает из-за немного затупившегося инструмента.

На кадрах из салона заметно, как мастер резко вытирает морду животному и грубо расчесывает его.

Уже дома женщина обратила внимание на странное поведение любимца: животное чесалось и отказывалось от еды. В ветеринарной клинике врач заметил у пациента резаные раны на некоторых участках кожи.

«Хозяйка попыталась выяснить у салона, как такое могло произойти, но мастер вину не признал», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, в соцсетях некоторые посетители также жалуются на работу мастеров этого салона.

Ранее в Москве грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке.

