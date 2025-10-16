На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
true
true
true
close
Сергей Тарасов/РИА Новости

Греческий парламент утвердил законопроект, допускающий установление 13-часового рабочего дня, что делает Грецию первой страной Евросоюза, легализовавшей подобную практику в частном секторе. Об этом пишет ТАСС.

Принятие нового трудового законодательства сопровождалось ожесточенными дискуссиями и социальным недовольством. Профсоюзы резко осудили закон, утверждая, что он «превращает современного работника в бесправного и лишенного жизни сотрудника», фактически аннулируя 8-часовой рабочий день.

Министр труда Греции Ники Керамеос пояснила, что применение такого графика возможно лишь в течение 37 дней в году и требует от работодателей компенсации в размере 40% от почасовой оплаты труда.

В преддверии принятия закона страна столкнулась с общенациональными забастовками и масштабными митингами в Афинах и других городах. Профсоюзные акции протеста привели к параличу общественного транспорта, государственных учреждений и даже средств массовой информации. Несмотря на требования демонстрантов об отмене законопроекта, повышении заработной платы и защите трудовых прав, правительство осталось непреклонным.

Ранее глава Минтруда раскрыл, сколько часов в день работают россияне.

