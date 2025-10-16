«Рувики» и Государственный архив РФ заключили соглашение о сотрудничестве

«Рувики» и Государственный архив РФ будут развивать открытые образовательные ресурсы

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный архив РФ (ГА РФ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать открытые образовательные ресурсы и укреплять культуру работы с достоверными источниками, сообщает пресс-служба энциклопедии.

«В эпоху, когда информационное пространство переполнено противоречивыми данными, особенно важно опираться на проверенные и авторитетные источники», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

В рамках соглашения «Рувики» получит доступ к уникальных архивам ГА РФ, чтобы сделать материалы энциклопедии более полными и достоверными. Кроме того, стороны займутся совместно научно-исследовательской, методической, организационной и информационной работой.

«Работая вместе с «Рувики», мы сможем привлечь внимание широкого круга читателей к просветительским проектам и показать ценность архивных документов в понимании прошлого и настоящего нашей страны», — рассказала генеральный директор ГА РФ Лариса Роговая.