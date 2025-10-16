На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Рувики» и Государственный архив РФ заключили соглашение о сотрудничестве

«Рувики» и Государственный архив РФ будут развивать открытые образовательные ресурсы
true
true
true
close
Shutterstock

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный архив РФ (ГА РФ) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут развивать открытые образовательные ресурсы и укреплять культуру работы с достоверными источниками, сообщает пресс-служба энциклопедии.

«В эпоху, когда информационное пространство переполнено противоречивыми данными, особенно важно опираться на проверенные и авторитетные источники», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

В рамках соглашения «Рувики» получит доступ к уникальных архивам ГА РФ, чтобы сделать материалы энциклопедии более полными и достоверными. Кроме того, стороны займутся совместно научно-исследовательской, методической, организационной и информационной работой.

«Работая вместе с «Рувики», мы сможем привлечь внимание широкого круга читателей к просветительским проектам и показать ценность архивных документов в понимании прошлого и настоящего нашей страны», — рассказала генеральный директор ГА РФ Лариса Роговая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами