Губернатор Белгородской области сообщил о новых ударах ВСУ

Гладков: два района Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район и Грайворонский округ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, в результате ночной атаки беспилотника в селе Доброе Грайворонского округа пострадала женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее с баротравмой в городскую больницу №2.

В Белгородском районе, а также в Грайворонском округе удары беспилотников пришлись по парковкам социальных объектов. В первом случае от атаки БПЛА пострадали два мирных жителя, во втором — от удара беспилотника загорелись два легковых автомобиля. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы, им оказана необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Кроме того, в результате падения обломков сбитого беспилотника в поселках Бочковка и Дубовое в Белгородском районе в частных домах были выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
