Россиянка обобрала свою племянницу, доверившую ей деньги на ипотеку

В Калининграде 35-летнюю женщину заподозрили в том, что она обобрала 18-летнюю племянницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что юная девушка решила купить квартиру в ипотеку и обратилась за помощью к своей родственнице — та согласилась оформить кредит на свое имя. Предварительно, после этого племянница передала ей более 1,1 млн рублей для первоначального взноса, и женщина предложила временно положить эти деньги на ее банковский счет. Когда настало время вносить платеж, выяснилось, что та потратила все деньги — погасила долги и занялась ставками.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

