«Единая Россия» запустила народное голосование в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Россияне смогут проголосовать в пяти номинациях конкурса на лучший дом и двор
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Партия «Единая Россия» запустила народное голосование в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Оно продлится до 15 декабря, сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что в конкурсе пять номинаций: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом», «Молодые руки района», сообщил координатор партпроекта «Школа ЖКХ». Поддержать заявку все желающие могут на сайте moydom.er.ru.

«Прием проектов ведется до 15 ноября. В них можно раскрыть, как вместе с соседями проводите общие праздники, чаепития, спортивные состязания, украшаете и приводите в порядок дворы и дома, организуете общие собрания собственников, взаимодействуете с управляющими организациями. Такими историями необходимо делиться, чтобы как можно больше людей следовали доброму примеру объединения с соседями, налаживанию взаимоотношений с УК», — отметил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

В партии добавили, что все материалы должны быть представлены в электронном формате.

Торжественное награждение победителей конкурса пройдет в январе 2026 года в Москве и региональных отделениях партии.

