Россиянка обманула более 20 семей, предлагая им услуги суррогатного материнства

Тюменка обманула более 20 семей, предлагая им услуги суррогатного материнства
МВД России

Сотрудники МВД по Республике Крым совместно с оперативниками из Тюменской области и следователями из Симферополя задержали жительницу Тюмени, которую подозревают в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Расследование в отношении жительницы Тюмени началось после обращения в правоохранительные органы мужчины из Симферополя. Он рассказал, что вместе с женой решил воспользоваться услугами суррогатной матери. Они нашли женщину из Тюмени, которая якобы согласилась на сделку. Пара перевела ей 340 тысяч рублей на подготовительный этап. Она прислала им чеки, свидетельствующие о том, что она сдавала необходимые анализы, а затем пропала.

Оперативники установили, что подозреваемая действительно ранее оказывала такую услугу, но через некоторое время переключилась на обман.

«Через мессенджеры или социальные сети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать денежные средства на медицинское обследование, а затем и проезд к месту проживания биородителей. Однако перед приездом сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь», — уточнила Волк.

В части случаев женщина встречалась с будущими родителями, но под разными предлогами отказывалась от процедуры переноса эмбриона.

По предварительным данным, жертвой аферистки стали около 20 семей.

Правоохранители задержали подозреваемую, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее суд отправил в СИЗО представителя фирмы, продававшего суррогат в Ленобласти.

