В «Зарядье» пройдет концерт в честь 100-летия советского скрипача Ситковецкого

Венгерский скрипач Кристоф Барати вместе с Московском государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина выступят 2 ноября на сцене Большого зала в концертном зале «Зарядье» на концерте в честь 100-летия со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе «Зарядья» отметили, что музыканты исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

«Оба этих сочинения требуют большой эмоциональной отдачи. На мой взгляд, услышать два, может, самых мрачных концерта в один вечер будет очень интересным опытом и для слушателей, и для меня самого», — рассказал Барати.