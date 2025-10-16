На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Зарядье» пройдет концерт в честь 100-летия советского скрипача Ситковецкого

Скрипач Кристоф Барати выступит на концерте памяти Ситковецкого в «Зарядье»
true
true
true
close
«Московский концертный зал «Зарядье»

Венгерский скрипач Кристоф Барати вместе с Московском государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина выступят 2 ноября на сцене Большого зала в концертном зале «Зарядье» на концерте в честь 100-летия со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе «Зарядья» отметили, что музыканты исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

«Оба этих сочинения требуют большой эмоциональной отдачи. На мой взгляд, услышать два, может, самых мрачных концерта в один вечер будет очень интересным опытом и для слушателей, и для меня самого», — рассказал Барати.

