На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец решил приобрести две машины и лишился более чем 3 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина лишился более 3 млн рублей, решив купить машины
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге мужчина хотел приобрести две иномарки и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам пострадавший, в июне он увидел в одном из Telegram-каналов объявление, в котором автор предлагал привезти машину из-за рубежа «под ключ».

Когда россиянин связался с аферистом, тот предложил перейти в другой мессенджер и там обсудить детали. В результате они договорились о доставке машины марки Lexus, после этого мошенник прислал пострадавшему копию договора с некой компанией. В рамках договоренности пострадавший внес депозит в размере 365,3 тыс. рублей.

Позже мужчина решил купить машину той же марки и супруге, для этого он внес 755 тыс. рублей в качестве депозита и еще часть суммы за оба автомобиля.

После перевода ему рассказали о блокировке счетов и потребовали дополнительную сумму. Россиянин решил обратиться в компанию, с которой якобы был заключен договор. Там ему объяснили, что их менеджеры с ним не работали.

«В итоге, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 миллиона 180 тысяч 999 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее супруги из Смоленской области подожгли машину и банк под давлением мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами