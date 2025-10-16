На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка перевела 22 млн на «безопасный счет» и осталась без сбережений

Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам почти 22 млн сбережений
Пенсионерка из Сарова стала жертвой мошенников и отдала им все свои сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как уточнили в полиции, аферист связался с пожилой женщиной, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он убедил собеседницу, что ее деньги находятся в опасности. После этого пенсионерка стала выполнять его указания неизвестного, чтобы сохранить накопления.

«Введенная в заблуждение пожилая женщина сняла со своих счетов денежные средства в сумме 21 945 000 рублей и перевела их на предоставленные злоумышленником банковские счета», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Смоленской области пару задержали за поджог машины из-за мошенников.

