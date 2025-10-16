На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФАС требует от Apple разрешить предустановку российского поисковика

ФАС потребовала от Apple разрешить использовать поисковики РФ по умолчанию
true
true
true
close
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к американской компании Apple с требованием разрешить на территории России использовать отечественную поисковую систему на смартфонах по умолчанию. Об этом говорится в письме главы ведомства Максима Шаскольского в адрес Apple, передает ТАСС.

По данным ведомства, Apple нарушает права потребителей, которые подразумевают, что на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, была предустановлена поисковая система из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно закону, она должна работать по умолчанию, без дополнительных программ.

«В настоящее время на устройствах, реализуемых на территории РФ, соответствующая возможность использования без дополнительных настроек предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является РФ или другие государства — члены ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что отсутствие предустановки влечет за собой неравную конкуренцию и может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав.

Ответные меры со стороны американской компании должны быть предоставлены до 31 октября текущего года.

До этого сообщалось, что мессенджер Max появился на всех смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что Max не получится установить на устройства, проданные за границей, — телефоны с прошивкой Global.

Ранее оранжевый iPhone 17 Pro Max начал менять цвет у некоторых пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами