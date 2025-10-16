ФАС требует от Apple разрешить предустановку российского поисковика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к американской компании Apple с требованием разрешить на территории России использовать отечественную поисковую систему на смартфонах по умолчанию. Об этом говорится в письме главы ведомства Максима Шаскольского в адрес Apple, передает ТАСС.

По данным ведомства, Apple нарушает права потребителей, которые подразумевают, что на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, была предустановлена поисковая система из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно закону, она должна работать по умолчанию, без дополнительных программ.

«В настоящее время на устройствах, реализуемых на территории РФ, соответствующая возможность использования без дополнительных настроек предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является РФ или другие государства — члены ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что отсутствие предустановки влечет за собой неравную конкуренцию и может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав.

Ответные меры со стороны американской компании должны быть предоставлены до 31 октября текущего года.

До этого сообщалось, что мессенджер Max появился на всех смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что Max не получится установить на устройства, проданные за границей, — телефоны с прошивкой Global.

Ранее оранжевый iPhone 17 Pro Max начал менять цвет у некоторых пользователей.