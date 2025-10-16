На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге после застолья с алкоголем в квартире обнаружили тела молодых людей

В Петербурге тела двух человек обнаружили в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, молодые люди находились в квартире с жительницей Мурманской области. Вместе все они распивали алкогольные напитки. По словам самой женщины, ее знакомые за некоторое время до смерти употребили таблетки «Лирика».

«Один из погибших местный житель 2000 года рождения, оба были безработными», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на Подводника Кузьмина. Во время застолья с 42-летней жительницей Мурманской области они употребили таблетки «для дополнительного веселья».

Спустя некоторое время женщина ушла на работу. Вернувшись, она обнаружила два тела. Известно, что молодым людям было 25 и 27 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи выясняют, что стало причиной смерти.

Ранее в Екатеринбурге школьник не выжил после употребления алкоголя.

