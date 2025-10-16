Фонд президентских грантов завершил прием заявок на первый конкурс 2026 года

Завершился прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. На него подали проекты 8 184 некоммерческих организации из всех регионов России, они направили в общей сложности 9 310 инициатив, сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что несмотря на то, что конкурс стал 23-м по счету, довольно высоким остается процент НКО, которые подают заявки впервые. На данный момент они составляют 18% от общего количества участников.

Уточняется, что среди популярных грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 1 698 (18%), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 563 (17%) и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — 1 407 (15%).

В основном заявители запросили гранты до 1 млн рублей — 4 333 инициативы (47%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4 094 поданных проекта (44%).

Решение по заявкам, поданным с нарушениями положения о конкурсе и допущенным до дальнейшего участия, фонд примет на заседании объединенного экспертного совета 27 октября. Итоги конкурса будут подведены в январе, в феврале победители смогут начать реализацию проектов.

В фонде добавили, что в целом за время его работы на конкурсы было представлено 197 149 проектов. 33 756 из них получили поддержку на общую сумму 76 млрд рублей.