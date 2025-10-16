На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогершу арестовали за продажу поддельных препаратов для похудения

Вьетнамскую блогершу арестовали за продажу поддельных препаратов для похудения
Во Вьетнаме арестована популярная TikTok-блогерша Во Тхи Нгок Нган, обвиняемая в производстве и продаже поддельных средств для похудения и косметических товаров, содержащих запрещенные вещества, пишет LADBible.

По данным полиции Хошимина, с 2021 года Нган сотрудничала с несколькими фабриками, производившими нелицензированные добавки. В состав некоторых капсул входили сибутрамин и фенолфталеин — вещества, запрещенные во многих странах из-за серьезных рисков для здоровья. Среди возможных побочных эффектов — сердечно-сосудистые нарушения, повышенное давление, расстройства пищеварения и даже повышенный риск онкологических заболеваний.

Чтобы обойти законодательные ограничения, блогерша распространяла капсулы под видом «бесплатных подарков», прилагаемых к основным наборам косметики. По версии следствия, доходы от продаж проходили через счета родственников и сотрудников Нган, прежде чем попадали к ней.

Власти отмечают, что женщина активно продвигала продукцию в соцсетях, обещая потерю веса от 4 до 15 килограммов. Сейчас полиция выясняет, были ли к делу причастны другие лица.

Ранее врач раскрыла опасность тренда на китайские конфеты, провоцирующие диарею.

