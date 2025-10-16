Блогершу арестовали за продажу поддельных препаратов для похудения

Во Вьетнаме арестована популярная TikTok-блогерша Во Тхи Нгок Нган, обвиняемая в производстве и продаже поддельных средств для похудения и косметических товаров, содержащих запрещенные вещества, пишет LADBible.

По данным полиции Хошимина, с 2021 года Нган сотрудничала с несколькими фабриками, производившими нелицензированные добавки. В состав некоторых капсул входили сибутрамин и фенолфталеин — вещества, запрещенные во многих странах из-за серьезных рисков для здоровья. Среди возможных побочных эффектов — сердечно-сосудистые нарушения, повышенное давление, расстройства пищеварения и даже повышенный риск онкологических заболеваний.

Чтобы обойти законодательные ограничения, блогерша распространяла капсулы под видом «бесплатных подарков», прилагаемых к основным наборам косметики. По версии следствия, доходы от продаж проходили через счета родственников и сотрудников Нган, прежде чем попадали к ней.

Власти отмечают, что женщина активно продвигала продукцию в соцсетях, обещая потерю веса от 4 до 15 килограммов. Сейчас полиция выясняет, были ли к делу причастны другие лица.

