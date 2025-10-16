На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о пользе дневного сна

Врач Кудинов: дневной сон может принести пользу
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Дневной сон может быть полезен для организма при соблюдении правильного режима. Об этом Pravda.Ru рассказал врач‑сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, такой отдых позволит компенсировать недосып, однако, это не должно стать привычкой. При наличии проблем с засыпанием такой сон может нанести вред, потому что он снижает естественную сонливость вечером и усложняет ночное засыпание.

Врач уточнил, что 20–30 минут отдыха днем помогут освежиться. Полноценный сон лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не нарушать циклы сна, добавил он.

«Важен индивидуальный подход. Главное — сохранять стабильное время пробуждения. Это запускает биологические часы и формирует привычку ложиться спать в одно и то же время. Даже если приходится ложиться позже, желательно вставать в привычное время», — подчеркнул Кудинов.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что короткий дневной сон способствует эффективной «перезагрузке» мозга: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает уровень стресса, ускоряет процесс обучения, а также улучшает когнитивные способности и память.

Ранее сомнолог раскрыла секреты идеального дневного сна.

