На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ пациентка лишилась части легкого из-за ошибки врача

В Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за врача, не заметившего заболевание
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ женщина пострадала из-за ошибки врача. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, пациентка обратилась в частную клинику, где терапевт поставил предварительный диагноз и направил на обследование. Посмотрев на снимок, он не увидел каких-либо проблем.

Спустя полгода женщина обратилась в городскую больницу, чтобы сделать флюорографию.

«Там у нее нашли туберкулез в фазе распада – это значит, что болезнь была сильно запущена. Верхнюю часть правого легкого пришлось удалить», – сообщается в публикации.

После произошедшего сотрудники Росздравнадзора выявили у первого медучреждения ряд нарушений. Помимо этого, специалисты подтвердили, что врач не заметил признаки заболевания.

Клиника должна была выплатить бывшей пациентке полмиллиона рублей, но ее представители пытались оспорить решение. Они пытались доказать, что между ошибкой врача и появлением болезни нет связи, однако суд не встал на их сторону.

Ранее врач навредил более чем 200 пациентам и сбежал из страны, присвоив пенсионные выплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами