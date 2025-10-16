В Улан-Удэ пациентка лишилась части легкого из-за ошибки врача

В Улан-Удэ женщина пострадала из-за ошибки врача. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, пациентка обратилась в частную клинику, где терапевт поставил предварительный диагноз и направил на обследование. Посмотрев на снимок, он не увидел каких-либо проблем.

Спустя полгода женщина обратилась в городскую больницу, чтобы сделать флюорографию.

«Там у нее нашли туберкулез в фазе распада – это значит, что болезнь была сильно запущена. Верхнюю часть правого легкого пришлось удалить», – сообщается в публикации.

После произошедшего сотрудники Росздравнадзора выявили у первого медучреждения ряд нарушений. Помимо этого, специалисты подтвердили, что врач не заметил признаки заболевания.

Клиника должна была выплатить бывшей пациентке полмиллиона рублей, но ее представители пытались оспорить решение. Они пытались доказать, что между ошибкой врача и появлением болезни нет связи, однако суд не встал на их сторону.

Ранее врач навредил более чем 200 пациентам и сбежал из страны, присвоив пенсионные выплаты.