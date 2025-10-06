На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Церковь собирается наказать медиков за рекламу абортов

РПЦ хочет наказать частные клиники за рекламу абортов и нарушение сроков тишины
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Русская православная церковь (РПЦ) представила результаты мониторинга нарушений законодательства при осуществлении и рекламе абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на патриаршую комиссию РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 76 субъектах РФ (85% от общего их числа) частными клиники нарушается законодательство. Выявлены 782 частные клиники (78% от исследованной выборки), которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины и/или рекламируют аборты на своих сайтах», – говорится в исследовании.

В законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ» прописана так называемая «неделя тишины» — время, которое дается женщине на обдумывание решения, прежде чем провести процедуру прерывания беременности.

Волонтеры патриаршей комиссии обзвонили 1003 (36% от общего числа) частных клиники сентября 2023 по октябрь 2025 года. Представляясь потенциальными клиентами, они выясняли подробности на предмет соблюдения регламентов при осуществлении абортов. Также, как отмечается, в рамках исследования добровольцы проверили сайты медицинских учреждений на предмет размещения на информационных ресурсах рекламы абортов.

В итоге патриаршая комиссия составила 732 обращения в надзорные ведомства, преимущественно в прокуратуру, а также в Следственный комитет, Росздравнадзор и ФАС.

Ранее священник РПЦ выступил против запрета абортов.

