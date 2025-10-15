На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде гид угрожал туристам, требуя купить сувениры в придорожном магазине

В Таиланде гид запугивал китайских туристов за отказ от сувениров
В Таиланде гид угрозами заставлял китайских туристов покупать сувениры ради комиссионных, сообщает The Thaiger.

Видео с инцидентом, снятое в автобусе, быстро разошлось по соцсетям. На записи гид угрожает туристам, что если они не будут покупать в магазине беспошлинной торговли у границы, они не смогут сесть в автобус и не вернутся в Китай.

Когда один из туристов начал снимать ситуацию, гид потребовал прекратить съемку и удалить видео. В комментариях китайские пользователи рассказали о похожих случаях, называя такие поездки «шопинг-турами», где гиды заставляют покупать товары в магазинах с заранее оговоренной комиссией.

Большинство тайских СМИ, а также Министерство туризма и спорта, сообщили, что гид не является гражданином Таиланда. Жители страны попросили расследовать инцидент, чтобы защитить репутацию местных гидов.

Ранее житель Таиланда избил туриста, который справил нужду в общественном месте.

