В Минэнерго РФ заявили о необходимости развивать инженерную школу

Цивилев: к 2030 году потребуется 300 тыс. специалистов для ТЭК

Русскую инженерную школу нужно развивать как базу для подготовки технических специалистов и залог успешного будущего отрасли. Об этом на сессии Российской энергетической недели рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

На мероприятии обсуждались ключевые подходы к подготовке кадров для ТЭК. Глава Минэнерго подчеркнул важность роли инженеров в обеспечении конкурентоспособности страны, уделив особое внимание формированию высококвалифицированных кадров для отрасли.

«Перед российским топливно-энергетическим комплексом стоит задача – нам нужно подготовить около 300 тысяч сотрудников ТЭК к 2030 году. Это должны быть высокообразованные, мотивированные, интеллектуальные специалисты, умеющие работать в команде и брать на себя ответственность», — подчеркнул он.

Также Цивилев рассказал о реализации программы энергоклассов в школах. В настоящее время в стране функционируют около 500 инженерных классов, где обучаются 10,5 тыс. школьников. По его словам, Минэнерго РФ совместно с Минпросвещения и компаниями ТЭК разрабатывает комплексную модель развития таких классов. Она включает наставничество, геймификацию, практические занятия, а также проведение отраслевых олимпиад и конкурсов.

Он уточнил, что в перспективе эффект от трудоустройства выпускников станет заметен через 5–10 лет после реализации проекта. До 2030 года основное внимание будет уделено развитию образовательной инфраструктуры, наставнических связей и формированию престижа профессии инженера.

В ходе сессии участники обсудили роль Миниэнеро как заказчика подготовки кадров, Минпросвещения как регулятора образовательной экосистемы и компаний ТЭК как стратегических партнеров. Взаимодействие осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Оно включает формирование компетенций, проведение отраслевых мероприятий, разработку типовых решений для школ и информационную поддержку энергоклассов в регионах.

Кроме того, Цивилев подчеркнул, что развитие инженерной школы и подготовка кадров остаются стратегическим приоритетом Министерства энергетики РФ и одним из ключевых факторов энергетической безопасности страны.