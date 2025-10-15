На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава НАО представила стратегию развития региона до 2030 года

Ирина Гехт рассказала о приоритетах НАО в экономике и социальной сфере
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Через пять лет Ненецкий автономный округ может стать стратегической точкой в Трансарктическом транспортном коридоре, составной частью которого является Северный морской путь. Об этом в национальном центре «Россия» заявила глава региона Ирина Гехт.

Мероприятие прошло в рамках цикла «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов». Она представила стратегию развития НАО до 2030 года, приуроченную к предстоящему столетию региона. Среди ключевых направлений Гехт выделила развитие нефтегазового комплекса, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, а также поддержку участников Специальной военной операции и их семей.

«Мы немножко выпали из гонки за первенство портов. Но, считаю, что потенциал есть. Индига — глубоководный порт, более 20 метров и таких больше нет. Он не замерзает в отличие от соседних портов. Это позволят развивать и портовую, и наземную инфраструктуру. И это крайне важно», — заявила она.

Она добавила, что Ненецкий автономный округ — стратегическая точка на карте, которая будет востребована в рамках Северного морского пути.

Гехт добавила, что к 2029 году столица НАО — Нарьян-Мар — должна стать современным городом, где комфортно жить молодежи. По ее словам, экономика региона остается ориентированной на добычу природных ресурсов, но внимание уделяется и социальной ответственности бизнеса. Недропользователи инвестируют в здравоохранение, образование, инфраструктуру и экологические проекты.

Также реализуются программы по развитию туризма, сельского хозяйства и малого предпринимательства для снижения зависимости от нефтегазовой отрасли. Она уточнила, что в сфере сельского хозяйства основу составляет оленеводство. Численность оленей поддерживается на уровне 180 тыс. особей. Оленеводы получают современную технику и социальную поддержку. В тепличном хозяйстве готовятся к круглогодичному выращиванию овощей, фруктов и ягод.

По ее словам, в здравоохранении внедряются цифровые проекты, включая ФАПы, дистанционное наблюдение за пациентами и санитарную авиацию. Образовательная сфера развивается через цифровые программы, создание возможностей для подготовки кадров и планируемое открытие филиала вуза.

Также расширяется транспортная доступность за счет новых авиарейсов, модернизации аэропорта и субсидированных перевозок для жителей труднодоступных районов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами