Глава НАО представила стратегию развития региона до 2030 года

Ирина Гехт рассказала о приоритетах НАО в экономике и социальной сфере

Через пять лет Ненецкий автономный округ может стать стратегической точкой в Трансарктическом транспортном коридоре, составной частью которого является Северный морской путь. Об этом в национальном центре «Россия» заявила глава региона Ирина Гехт.

Мероприятие прошло в рамках цикла «Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов». Она представила стратегию развития НАО до 2030 года, приуроченную к предстоящему столетию региона. Среди ключевых направлений Гехт выделила развитие нефтегазового комплекса, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, а также поддержку участников Специальной военной операции и их семей.

«Мы немножко выпали из гонки за первенство портов. Но, считаю, что потенциал есть. Индига — глубоководный порт, более 20 метров и таких больше нет. Он не замерзает в отличие от соседних портов. Это позволят развивать и портовую, и наземную инфраструктуру. И это крайне важно», — заявила она.

Она добавила, что Ненецкий автономный округ — стратегическая точка на карте, которая будет востребована в рамках Северного морского пути.

Гехт добавила, что к 2029 году столица НАО — Нарьян-Мар — должна стать современным городом, где комфортно жить молодежи. По ее словам, экономика региона остается ориентированной на добычу природных ресурсов, но внимание уделяется и социальной ответственности бизнеса. Недропользователи инвестируют в здравоохранение, образование, инфраструктуру и экологические проекты.

Также реализуются программы по развитию туризма, сельского хозяйства и малого предпринимательства для снижения зависимости от нефтегазовой отрасли. Она уточнила, что в сфере сельского хозяйства основу составляет оленеводство. Численность оленей поддерживается на уровне 180 тыс. особей. Оленеводы получают современную технику и социальную поддержку. В тепличном хозяйстве готовятся к круглогодичному выращиванию овощей, фруктов и ягод.

По ее словам, в здравоохранении внедряются цифровые проекты, включая ФАПы, дистанционное наблюдение за пациентами и санитарную авиацию. Образовательная сфера развивается через цифровые программы, создание возможностей для подготовки кадров и планируемое открытие филиала вуза.

Также расширяется транспортная доступность за счет новых авиарейсов, модернизации аэропорта и субсидированных перевозок для жителей труднодоступных районов.