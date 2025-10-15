На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Google Ireland запретили разбирательства в арбитраже США против ООО «Гугл»

IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского запретил Google Ireland Limited вести разбирательства в арбитраже США в отношении российского подразделения Google под угрозой взыскания с ирландской компании около 65,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд запретил Google Ireland продолжать любые разбирательства в Американской арбитражной ассоциации, передает информагентство.

24 января компания Google Ireland Limited подала ходатайство в суд Калифорнии с требованием ограничить участие ООО «Гугл», его конкурсного управляющего и представителей в деле о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом Москвы. Спустя три дня, 27 января, американский суд принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие указанным лицам представлять интересы в российском судебном процессе. Как пояснил источник «Ведомостей», запрет касается как минимум двух ключевых аспектов дела: вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности и оспаривания сделки российского должника с GIL в соответствии с законодательством о банкротстве.

23 апреля сообщалось, что Московский арбитражный суд постановил взыскать с Google Ireland Limited судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today на случай продолжения компанией судебных разбирательств в США.

Ранее пользователей предупредили о «галлюцинациях» нейросетевого поиска в Google.

