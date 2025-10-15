На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нейрохирург арестована за то, что позволила 12-летней дочери просверлить череп пациента

В Австрии нейрохирург разрешила 12-летней дочери просверлить череп пациента
Shutterstock/FOTODOM

Нейрохирург в Австрии арестована после того, как «позволила своей 12-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента», пишет Daily Mail.

По данным обвинения, во время операции нейрохирург привела в операционную свою 12-летнюю дочь. Когда вмешательство подходило к концу, женщина якобы передала ребенку хирургическую дрель, позволив ей сделать отверстие в черепе пациента для установки зонда.

Прокурор Джулия Штайнер заявила, что, хотя операция прошла без осложнений, действия врача представляли «серьезный риск» и «демонстрировали поразительное неуважение к пациенту».

Адвокат обвиняемой Бернхард Лехофер утверждает, что девочка не управляла инструментом самостоятельно, а лишь держала руку матери во время работы.

Сама врач заявила, что дочь весь день провела с ней на работе и наблюдала за операцией, однако критический момент она «не видела в деталях».

Расследование началось после серии анонимных сообщений, поступивших в администрацию больницы. Руководитель отделения нейрохирургии Стефан Вольфсбергер признался, что поначалу не поверил в случившееся, однако история быстро разошлась среди персонала.

Слушание по делу состоялось в окружном суде Грац-Восточного округа, где обвиняемая и ее коллега не признали себя виновными. Из-за отсутствия прямых свидетелей и необходимости дополнительных экспертных заключений суд отложил рассмотрение дела до 10 декабря 2025 года.

Ранее в Англии хирург вместо скальпеля использовал перочинный ножик, которым резал свой обед.

