Губернатор Калужской области рассказал о региональной программе поддержки ветеранов СВО

Владислав Шапша: главная задача – поддержка СВО
Проект «Личный прием»

Сегодня все понимают, что главная задача – поддержка и победа в СВО, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в новом выпуске программы «Личный прием».

Он отметил, что вклад региона в общую победу заключается также в обеспечении стабильной работы экономики, выполнении социальных обязательств и создании комфортных условий для всех граждан.

Шапша в рамках выпуска рассказал и о региональной программе поддержки ветеранов СВО.

«Такой проект у нас есть, называется он «Герои земли Калужской». Совсем недавно мы открывали первый набор. Желающих было достаточно много. Пришлось проводить некую конкурсную работу», — сказал он.

Губернатор добавил, что первые выпускники уже заняли ответственные должности в регионе.

Также Шапша рассказал, что он любит общаться с жителями на улицах Калуги. По его словам, за все время общения с жителями Калуги у него ни разу не было желания избежать встречи.

«Ни разу в беседе мне не было стыдно и не было мысли перейти на другую сторону улицы. У нас с жителями нормальные, открытые отношения», — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе рекордно низкий уровень безработицы.

«Сегодня было озвучено, что мы на шестом месте в Центральном федеральном округе. Это очень условное место, потому что уровень 0,2% безработицы — это буквально абсолютный ноль.

Также в рамках выпуска Шапша рассказал о перезапуске автозаводов в Калужской области после ухода западных компаний, изменениях в инвестиционной политике Калужской области и других темах.

