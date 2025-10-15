Портал «Чемпионат» награжден за вклад в развитие массового спорта

«Лига Героев» впервые вручила награду за вклад в развитие массового спорта. Награда присуждена спортивному порталу «Чемпионат»(входит в Rambler&Co), она была вручена Вячеславу Опахину, главному редактору «Чемпионата».

Опахин отметил, что массовый спорт в России — не просто увлечение, а важнейшая составляющая национальной культуры и здоровья нации, также он объединяет людей всех возрастов, способствует развитию командного духа и формированию новых талантов.

«Вложение в массовый спорт — инвестиция в будущее России, ее силу и процветание», — подчеркнул Опахин.

Также в этот день прошел бизнес-завтрак «Лиги Героев», в рамках которого участники обсудили тенденции, вызовы и перспективы развития массового спорта в России. В ней приняли участие политики, спортсмены и представители спортивных организаций.

«Наша общая миссия — сделать массовый спорт доступным, безопасным и вдохновляющим для каждого жителя России. Мы не только подвели итоги года, но и наметили достаточно большой пласт работы на ближайшее будущее. Все наши единомышленники поддержали идею создания ассоциации организаторов массового спорта», — сообщила глава «Лиги Героев» и Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Уточняется, что целью ассоциации станет создание единой экосистемы массового спорта в стране во взаимодействии с органами власти, спортивными федерациями и организаторами массовых спортивных мероприятий. К ее работе присоединятся все, чьей задачей является развитие массовых спортивных дисциплин в России.

Отмечается, что уже запланированы выработка единых стандартов качества и безопасности проведения соревнований и создание единого окна по формированию стратегии массового спорта.