В парках Подмосковья организуют спортивные мастер-классы

В 65 парках Подмосковья пройдет спортивное мероприятие «Азбука спорта»
Министерство культуры и туризма Московской области

В 65 парках Московской области 18 октября проведут спортивное мероприятие «Азбука спорта», в рамках которого желающие смогут принять участие в семейных эстафетах, спортивных мастер-классах, различных турнирах и других активностях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Красногорске проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу, канатный батл и спортивную эстафету, а в Одинцово пройдет кросс-полумарафон и семейные эстафеты.

В других парках региона проведут массовые зарядки, мастер-классы по фехтованию и боксу, фотовыставку, турнир по футболу и другие активности.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

