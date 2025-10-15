На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина два года насиловал двоюродную несовершеннолетнюю сестру у нее дома

В Азербайджане мужчина два года насиловал несовершеннолетнюю сестру
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Азербайджане 33-летнего мужчину осудили за надругательство над двоюродной сестрой. Впервые преступник принудил девочку к половому акту, когда ей было одиннадцать лет. Об этом сообщает OXU.az.

Инцидент произошел в городе Гянджа. Как установили правоохранители, в 2022 году преступник пришел к родной тете, чтобы попросить у нее в долг деньги и обратил внимание на дочь женщины. После этого он пригласил девочку к себе домой, предложив ей поиграть. Когда ничего не подозревавшая школьница нанесла ему визит, он попытался изнасиловать ее. Его планам было не суждено сбыться, так как его жена в тот день вернулась с работы раньше времени.

Через некоторое время насильник вновь пришел в дом к тете, и, обнаружив, что его двоюродная сестра находится там с младшим братом, он обманом выпроводил мальчика погулять и пока его не было, изнасиловал его сестру. После этого мужчина регулярно стал приходить в дом в потерпевшей, насиловать ее, угрожая расправой.

Через два года девочка решилась рассказать обо всем родственнице. Женщина вызвала полицию, преступника задержали.

Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения.

Ранее в Азербайджане мужчина похитил учительницу, чтобы жениться на ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами