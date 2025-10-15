Мужчина два года насиловал двоюродную несовершеннолетнюю сестру у нее дома

В Азербайджане 33-летнего мужчину осудили за надругательство над двоюродной сестрой. Впервые преступник принудил девочку к половому акту, когда ей было одиннадцать лет. Об этом сообщает OXU.az.

Инцидент произошел в городе Гянджа. Как установили правоохранители, в 2022 году преступник пришел к родной тете, чтобы попросить у нее в долг деньги и обратил внимание на дочь женщины. После этого он пригласил девочку к себе домой, предложив ей поиграть. Когда ничего не подозревавшая школьница нанесла ему визит, он попытался изнасиловать ее. Его планам было не суждено сбыться, так как его жена в тот день вернулась с работы раньше времени.

Через некоторое время насильник вновь пришел в дом к тете, и, обнаружив, что его двоюродная сестра находится там с младшим братом, он обманом выпроводил мальчика погулять и пока его не было, изнасиловал его сестру. После этого мужчина регулярно стал приходить в дом в потерпевшей, насиловать ее, угрожая расправой.

Через два года девочка решилась рассказать обо всем родственнице. Женщина вызвала полицию, преступника задержали.

Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения.

Ранее в Азербайджане мужчина похитил учительницу, чтобы жениться на ней.