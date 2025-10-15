Организаторы фестиваля Red Apple анонсировали новый День контента и креатива

В Москве пройдет День контента и креатива

Свыше 20 сессий, посвященных культурному коду, технологиям будущего, брендингу и современным трендам креативной индустрии, пройдут в Москве в ходе очередного Дня контента и креатива. Мероприятие состоится в рамках 35-го юбилейного сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple на Национальном рекламном форуме, сообщили организаторы.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что площадка Дня контента и креатива впервые будет доступна для посещения отдельно от основной программы фестиваля.

Уточняется, что в этот раз он объединит экспертов из России, Европы, Азии и Латинской Америки.

Мероприятие стартует со стратегической сессии о роли креативной индустрии в экономике России и поиске новых смыслов на стыке технологий и культуры. Также эксперты обсудят баланс между локальными и международными подходами в коммуникациях, национальный культурный код, создание эмоциональной связи между брендом и потребителем, оптимизацию креативного партнерства и профессии, появившиеся на стыке технологий и креатива.

Среди других тем программы — инфлюенс-маркетинг в 2026 году, экономика намерения, новые возможности на отечественных платформах, эволюция ивентов и креативное амбассадорство.

Завершит День контента и креатива церемония награждения победителей фестиваля Red Apple в блоках Creative, Marketing, Media и Young Creators.