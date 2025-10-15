На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Организаторы фестиваля Red Apple анонсировали новый День контента и креатива

В Москве пройдет День контента и креатива
true
true
true
close
Пресс-служба ММФР

Свыше 20 сессий, посвященных культурному коду, технологиям будущего, брендингу и современным трендам креативной индустрии, пройдут в Москве в ходе очередного Дня контента и креатива. Мероприятие состоится в рамках 35-го юбилейного сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple на Национальном рекламном форуме, сообщили организаторы.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что площадка Дня контента и креатива впервые будет доступна для посещения отдельно от основной программы фестиваля.

Уточняется, что в этот раз он объединит экспертов из России, Европы, Азии и Латинской Америки.

Мероприятие стартует со стратегической сессии о роли креативной индустрии в экономике России и поиске новых смыслов на стыке технологий и культуры. Также эксперты обсудят баланс между локальными и международными подходами в коммуникациях, национальный культурный код, создание эмоциональной связи между брендом и потребителем, оптимизацию креативного партнерства и профессии, появившиеся на стыке технологий и креатива.

Среди других тем программы — инфлюенс-маркетинг в 2026 году, экономика намерения, новые возможности на отечественных платформах, эволюция ивентов и креативное амбассадорство.

Завершит День контента и креатива церемония награждения победителей фестиваля Red Apple в блоках Creative, Marketing, Media и Young Creators.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами