Организаторы олимпиады «Я – профессионал» напомнили о регистрации до 11 ноября

На олимпиаду «Я – профессионал» поступило более 300 тысяч заявок

С момента открытия регистрации 9 сентября 2025 года на IX сезон олимпиады «Я – профессионал» на участие поступило более 300 тыс. заявок, сообщает пресс-служба олимпиады.

Организаторы напомнили, что регистрация продлится до 11 ноября 2025 года. Всего студентам доступны 70 направлений, среди которых «Международные отношения», «Зеленая металлургия» и другие.

Как рассказала руководитель всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Валерия Касамара, заявки поступили от студентов 967 вузов и филиалов со всей России.

«Участие в олимпиаде дает возможность не только проверить свои знания, но и по-настоящему узнать страну: познакомиться с ведущими работодателями, найти наставников и выстроить академические и профессиональные связи между разными регионами России», — сказала она.

Отборочный этап олимпиады пройдет с 14 ноября по 1 декабря 2025 года, а финалы по направлениям – в феврале-апреле 2026 года.