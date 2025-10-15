На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москву назвали лидером инноваций в вопросах цифровизации

ЦПК: столичные инновации ускоряют общую цифровизацию России
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Инновации Москвы способствуют ускорению общей цифровизации России, следует из результатов исследования центра политической конъюнктуры (ЦПК).

В исследовании отметили, что Москва закрепила за собой статус «инновационного локомотива».

«Многие успешные решения после берутся на вооружение другими регионами России», — говорится в сообщении ЦПК.

Также в исследовании говорится, что за последний год ежемесячный объем материалов о цифровизации в столице увеличился в 2 раза, что говорит о том, что в события привлекают все больший интерес аудитории.

Кроме того, в Москве регулярно проводят крупные мероприятия, посвященные ИТ, привлекая лучших специалистов в этой области.

«Цифровая трансформация Москвы наиболее заметна в развитии транспортной и сервисной инфраструктуры. Особое внимание привлекают ключевые элементы городской транспортной системы – Московский метрополитен и МЦД», — отмечается в исследовании.

В ЦПК добавили, что в МЦД и метрополитене столицы внедрены интеллектуальные системы управления движением, цифровые сервисы и технологии биометрической и бесконтактной оплаты.

Также в исследовании отметили центры «Мои документы», которые серьезно изменили формат взаимодействия граждан с госучреждениями.

