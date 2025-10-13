В московском метро установили первые акустические кабины

В московском метро установили шумоподавляющие кабины для работы и звонков

В московском метро установили шумоподавляющие кабины, в них можно поработать или поговорить по телефону в тишине. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях. Продолжаем запускать новые удобные сервисы в городском транспорте по поручению мэра Сергей Собянина», — говорится в сообщении.

Арендовать такую кабину можно будет двумя способами — либо забронировать через специальное приложение, либо воспользоваться QR-кодом на самой кабине, оплатив использование на 15 минут.

Как сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин, ежегодно в Москве планируется открывать четыре-шесть новых станций метро. Он отметил, что новые станции охватят сотни тысяч жителей Москвы, которые в настоящее время не имеют доступа к метро в шаговой доступности.

В январе Собянин рассказал, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году.

Ранее в московском метро открыли кафе с едой навынос.