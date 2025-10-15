На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Барнауле признал иностранного студента виновным в призывах к терроризму

СК: в Барнауле иностранного студента осудили на 7,5 года за призывы к терроризму
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд в Барнауле приговорил иностранного студента к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Алтайскому краю в Telegram-канале.

По данным ведомства, молодой человек является гражданином одной из республик сопредельного государства. Он обучался на втором курсе одного из высших учебных заведений Барнаула, но впоследствии был отчислен.

В 2023 году иностранец начал публиковать в интернете видеоролики с изображением деятельности международной террористической организации. Кроме того, он призывал других пользователей к осуществлению террористической деятельности. На этом фоне в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

«Следствием собраны достаточные доказательства причастности молодого человека к инкриминируемому деянию, которые суд принял во внимание, приговорив его к 7,5 года лишения свободы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Коми кандидата в депутаты госсовета арестовали за призывы к терроризму.

