Беженец нанес прохожей 23 удара отверткой, а потом начал танцевать и смеяться

Беженец, просивший убежища в Великобритании, напал на прохожую и 20 раз ударил ее ножом, сообщает Independent.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Уолсолл. Жертва, 27-летняя Рианнон Скай Уайт, сотрудница отеля Park Inn, где проживал нападавший, шла поздним вечером на железнодорожную станцию «Стадион Бескот» и разговаривала по телефону с другом.

Злоумышленник, 19-летний Денг Чол Маджек из Судана, следовал за ней от отеля с отверткой, а затем напал на женщину, нанес ей в общей сложности 23 удара и бросил ее истекать кровью.

«Подсудимый не вернулся сразу в отель, а сначала зашел в местный магазин и купил себе выпивку. По пути от вокзала до отеля он выбросил телефон Рианнон в реку. В отеле его видели танцующим и смеющимся, явно воодушевленным содеянным», — заявила прокурор Мишель Хили.

Проводница поезда, на который должна была сесть Рианнон, обнаружила ее без сознания на платформе. Пострадавшая была доставлена в больницу, но через три дня ее сердце остановилось.

Известно, что перед нападением Маджек просил убежища в Великобритании, сейчас он отрицает свою причастность к инциденту, несмотря на неоспоримые доказательства, включая запись с камер видеонаблюдения и ДНК жертвы под его ногтями. Суд над беженцем продолжается.

Ранее мигрант-наркоман избил фельдшера скорой помощи в Петербурге.