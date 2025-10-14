На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беженец нанес прохожей 23 удара отверткой, а потом начал танцевать и смеяться

Беженец из Судана попросил политубежища и расправился с британкой
true
true
true
close
Shutterstock

Беженец, просивший убежища в Великобритании, напал на прохожую и 20 раз ударил ее ножом, сообщает Independent.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Уолсолл. Жертва, 27-летняя Рианнон Скай Уайт, сотрудница отеля Park Inn, где проживал нападавший, шла поздним вечером на железнодорожную станцию «Стадион Бескот» и разговаривала по телефону с другом.

Злоумышленник, 19-летний Денг Чол Маджек из Судана, следовал за ней от отеля с отверткой, а затем напал на женщину, нанес ей в общей сложности 23 удара и бросил ее истекать кровью.

«Подсудимый не вернулся сразу в отель, а сначала зашел в местный магазин и купил себе выпивку. По пути от вокзала до отеля он выбросил телефон Рианнон в реку. В отеле его видели танцующим и смеющимся, явно воодушевленным содеянным», — заявила прокурор Мишель Хили.

Проводница поезда, на который должна была сесть Рианнон, обнаружила ее без сознания на платформе. Пострадавшая была доставлена в больницу, но через три дня ее сердце остановилось.

Известно, что перед нападением Маджек просил убежища в Великобритании, сейчас он отрицает свою причастность к инциденту, несмотря на неоспоримые доказательства, включая запись с камер видеонаблюдения и ДНК жертвы под его ногтями. Суд над беженцем продолжается.

Ранее мигрант-наркоман избил фельдшера скорой помощи в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами