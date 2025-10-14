На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кошка спряталась в машине и проехала с семьей 160 км

UPI: в США кошка спряталась в машине и проехала с хозяевами 160 км
true
true
true
close
KDKA

в США кошка спряталась в машине и проехала с семьей 160 км, пишет UPI.

Семья из Киттаннинга, штат Пенсильвания, неожиданно взяла в путешествие своего кота по кличке Рэй Рэй, когда выяснилось, что он спрятался на крыше их автомобиля и проехал так более 160 км. Семья рассказала, что направлялась в Нью-Гэмпшир на марафон, а затем планировала посетить Нью-Йорк. Проехав более 100 км, сделав остановку на заправке, супруги обнаружили своего питомца, крепко держащегося за багаж, привязанный к крыше фургона.

По словам хозяев, кот каким-то образом удержался на крыше, даже когда автомобиль двигался по шоссе с высокой скоростью. После неожиданного открытия они заехали в зоомагазин, купили переноску и решили не менять планы на выходные.

«Он отлично провел время и получил настоящее приключение», — рассказали супруги.

Ранее в Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами