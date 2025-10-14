UPI: в США кошка спряталась в машине и проехала с хозяевами 160 км

в США кошка спряталась в машине и проехала с семьей 160 км, пишет UPI.

Семья из Киттаннинга, штат Пенсильвания, неожиданно взяла в путешествие своего кота по кличке Рэй Рэй, когда выяснилось, что он спрятался на крыше их автомобиля и проехал так более 160 км. Семья рассказала, что направлялась в Нью-Гэмпшир на марафон, а затем планировала посетить Нью-Йорк. Проехав более 100 км, сделав остановку на заправке, супруги обнаружили своего питомца, крепко держащегося за багаж, привязанный к крыше фургона.

По словам хозяев, кот каким-то образом удержался на крыше, даже когда автомобиль двигался по шоссе с высокой скоростью. После неожиданного открытия они заехали в зоомагазин, купили переноску и решили не менять планы на выходные.

«Он отлично провел время и получил настоящее приключение», — рассказали супруги.

Ранее в Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца.