Россиянка заявила об изнасиловании ее сына-колясочника с ДЦП в больнице

В Тверской области мать пожаловалась на изнасилование сына с ДЦП в больнице
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Тверской области рассказала о надругательстве над ее сыном в мужском отделении местной психоневрологической больницы. Ее слова приводит «Первый Тверской».

По словам женщины, в июле ее семнадцатилетнего сына с ДЦП, который передвигается только на коляске, положили в это отделение. Накануне, после выписки, он рассказал о боли в заднем проходе.

После расспросов он заявил, что его иногда помещали в изолятор и давали таблетки. После лекарств он не мог двигаться и засыпал, просыпался уже с болью и спущенными штанами.

«В этой палате, окна и двери которой были закрыты на решетку, было несколько пациентов – взрослых мужчин; их выпускали оттуда на перекур, покушать и в туалет», – сообщается в публикации.

Помимо этого, молодого человека якобы унижали, оскорбляли и избивали. Например, могли отобрать коляску, чтобы ему пришлось ползать по полу.

«Лечение» в больнице якобы серьезно повлияло на состояние ее сына. Раньше, если дело касалось бытовых мелочей, большинство действий юноша мог выполнять руками.

«На фоне приемов таблеток в больнице эта функция у него резко полностью утратилась», – говорится в публикации.

Женщина добавила, что семья уже обратилась к следователям, но боится, что дело могут «спустить на тормозах».

Ранее мужчина изнасиловал родственника-инвалида и подговорил братьев надругаться над ним.

