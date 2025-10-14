Петербургский школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали

В Петербурге 11-летний школьник устал от буллинга и заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одной из школ Кировского района. Четверо третьеклассников систематически издевались над своим одноклассником. После безуспешных попыток прекратить буллинг, мальчик предложил обидчикам деньги в обмен на то, что те оставят его в покое. Учащиеся согласились, и малолетний передал им 75 тысяч рублей, которые взял у родителей.

Через несколько недель родители откупившегося от обидчиков мальчика обнаружили пропажу денег и обратились в полицию. В настоящее время с несовершеннолетними хулиганами работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

