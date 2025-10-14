На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экспертиза одобрила препарат для безопасной утилизации углеводородных загрязнений

Микробный препарат для утилизации загрязнений в море получил положительное заключение
Максим Захаров/РИА Новости

Микробный препарат «Роснефти» для эффективной и безопасной утилизации углеводородных загрязнений в акватории морей арктического региона получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, сообщает пресс-служба компании.

Комиссия установила, что препарат соответствует требованиям в области охраны окружающей среды.

В «Роснефти» отметили, что основа препарата – психрофильные микроорганизмы, способные использовать углеводороды в качестве источника питания.

В рамках проекта была проведена серия экспедиций в арктическом регионе для поиска аборигенных штаммов микроорганизмов. Также специалисты разработали и протестировали технологическую форму препарата.

Кроме того, ученые провели детальные исследования безопасности препарата для животных, морских экосистем и человека. В результате исследований было установлено, что убыль углеводородов составляет до 36,7% за 45 суток даже при температуре −1,5°С.

